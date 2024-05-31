Генеральные прокуратуры Венесуэлы и Кубы заключили соглашение о сотрудничестве

Генеральные прокуроры Венесуэлы Тарек Вильям Сааб и Кубы Ямила Пенья Охеда подписали в четверг в Каракасе программу сотрудничестве на 2024-2026 годы.

Генеральные прокуроры Венесуэлы Тарек Вильям Сааб и Кубы Ямила Пенья Охеда подписали в четверг в Каракасе программу сотрудничестве на 2024-2026 годы.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал Venezolana de Television.

"Мы заключаем соглашение о сотрудничестве, чтобы продолжать подавать пример мира и справедливости в нашей великой Латинской Америке", - заявил Сааб на церемонии подписания программы.

Глава генеральной прокуратуры Кубы подчеркнула, что программа сотрудничества "принесет результаты в нашей повседневной работе, в которой есть много общих моментов". Она отметила, что социалистическое государство гарантирует социальную справедливость и соблюдение прав человека.

Во время визита в Венесуэлу Пенья познакомилась с работой Национальной школы прокуроров и программой "Прокуратура идет в вашу общину", которая проводится в каждом штате республики и направленна на "рассмотрение на месте жалоб населения", - сообщил Сааб.