Генеральные прокуратуры Венесуэлы и Кубы заключили соглашение о сотрудничестве

Генеральные прокуроры Венесуэлы Тарек Вильям Сааб и Кубы Ямила Пенья Охеда подписали в четверг в Каракасе программу сотрудничестве на 2024-2026 годы.
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"Мы заключаем соглашение о сотрудничестве, чтобы продолжать подавать пример мира и справедливости в нашей великой Латинской Америке", - заявил Сааб на церемонии подписания программы.
Глава генеральной прокуратуры Кубы подчеркнула, что программа сотрудничества "принесет результаты в нашей повседневной работе, в которой есть много общих моментов". Она отметила, что социалистическое государство гарантирует социальную справедливость и соблюдение прав человека.
Во время визита в Венесуэлу Пенья познакомилась с работой Национальной школы прокуроров и программой "Прокуратура идет в вашу общину", которая проводится в каждом штате республики и направленна на "рассмотрение на месте жалоб населения", - сообщил Сааб.