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Генерал ВВС США призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем в 2025 году

Генерал ВВС США призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем в 2025 году Генерал ВВС США Майк Минихан в служебной записке своим подчиненным выразил предположение, что Соединенные Штаты вступят в войну с Китаем через два года.
Другие страны
28 января 2023 г. 07:16
Генерал ВВС США призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем в 2025 году

Генерал ВВС США Майк Минихан в служебной записке своим подчиненным выразил предположение, что Соединенные Штаты вступят в войну с Китаем через два года.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NBC.

"Надеюсь, что я ошибаюсь. Интуиция подсказывает мне, что мы будем сражаться в 2025 году", - приводит телеканал выдержку из документа. Подлинность служебной записки подтвердил один из представителей Транспортного командования ВВС США.

По мнению генерала, власти Китая могут воспользоваться президентскими выборами в США в 2024 году, чтобы провести операцию по установлению контроля над Тайванем.

Помимо этого, Минихан призвал подчиненных к концу февраля доложить о мерах по подготовке к боевым действиям с Китаем.

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