Генерал ВС США прибыл в Ирак для обсуждения вопросов по борьбе с ИГ

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Председатель Объединенного комитета начальников ВС США генерал Мартин Демпси прибыл в Ирак с необъявленным визитом. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, М. Демпси прибыл в Багдад для того, чтобы обсудить вопрос расширения поддержки иракских и курдских войск в борьбе против группировки "Исламское государство" (ИГ).

"Я хочу разобраться в том, как обстоят дела с нашим вкладом в борьбу с ИГ", — заявил генерал в интервью агентству Reuters сразу после приземления в аэропорту Багдада.

Ранее Демпси допустил возможность направления в Ирак лишь небольшого числа американских военнослужащих, которые будут участвовать в операциях иракских войск против ИГ.