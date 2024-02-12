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Генерал Тчиани: Нигер, Буркина-Фасо и Мали больше не хотят быть "дойной коровой" Франции

Генерал Тчиани: Нигер, Буркина-Фасо и Мали больше не хотят быть "дойной коровой" Франции Глава правящего в Нигере Национального совета по защите отечества (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани допустил создание единой валюты совместно с Буркина-Фасо и Мали (странами альянса государств Сахеля).
Другие страны
12 февраля 2024 г. 11:59
Генерал Тчиани: Нигер, Буркина-Фасо и Мали больше не хотят быть дойной коровой Франции

Глава правящего в Нигере Национального совета по защите отечества (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани допустил создание единой валюты совместно с Буркина-Фасо и Мали (странами альянса государств Сахеля).

Как передает Report, его слова приводит агентство AFP из интервью национальному телеканалу.

"Валюта - это признак суверенитета... (Нигер, Буркина-Фасо, Мали) вовлечены в процесс восстановления полного суверенитета... Больше не может быть и речи о том, чтобы наши страны были "дойной коровой" Франции", - сказал Тчиани.

При этом генерал не предоставил подробностей о возможном введении единой валюты.

Ранее лидеры Мали, Буркина-Фасо и Нигера объявили о выходе из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) и подписали хартию об учреждении Альянса государств Сахеля для "создания архитектуры коллективной обороны". Посягательство на суверенитет или территориальную целостность одной или нескольких сторон хартии Липтако-Гурма об альянсе государств Сахеля, подписанной Мали, Буркина-Фасо и Нигером, будет расцениваться как агрессия против других сторон и потребует помощи всех сторон, в том числе использование военной силы.

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Версия на азербайджанском языке General Tçiani: "Niger, Burkina Faso və Mali artıq Fransanın “sağmal inəyi” olmaq istəmir"
Версия на английском языке General Tchiani: Niger, Burkina Faso and Mali no longer want to be France’s ‘cash cow’

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