Генерал Тчиани: Нигер, Буркина-Фасо и Мали больше не хотят быть "дойной коровой" Франции

Глава правящего в Нигере Национального совета по защите отечества (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани допустил создание единой валюты совместно с Буркина-Фасо и Мали (странами альянса государств Сахеля).

Глава правящего в Нигере Национального совета по защите отечества (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани допустил создание единой валюты совместно с Буркина-Фасо и Мали (странами альянса государств Сахеля).

Как передает Report, его слова приводит агентство AFP из интервью национальному телеканалу.

"Валюта - это признак суверенитета... (Нигер, Буркина-Фасо, Мали) вовлечены в процесс восстановления полного суверенитета... Больше не может быть и речи о том, чтобы наши страны были "дойной коровой" Франции", - сказал Тчиани.

При этом генерал не предоставил подробностей о возможном введении единой валюты.

Ранее лидеры Мали, Буркина-Фасо и Нигера объявили о выходе из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) и подписали хартию об учреждении Альянса государств Сахеля для "создания архитектуры коллективной обороны". Посягательство на суверенитет или территориальную целостность одной или нескольких сторон хартии Липтако-Гурма об альянсе государств Сахеля, подписанной Мали, Буркина-Фасо и Нигером, будет расцениваться как агрессия против других сторон и потребует помощи всех сторон, в том числе использование военной силы.