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Генерал США: Вероятность столкновения между великими державами растет

Генерал США: Вероятность столкновения между великими державами растет Мир вступает в эпоху большей нестабильности, во время которой вероятность столкновения между великими державами растет, а не уменьшается.
Другие страны
4 мая 2022 г. 02:48
Генерал США: Вероятность столкновения между великими державами растет

Мир вступает в эпоху большей нестабильности, во время которой вероятность столкновения между великими державами растет, а не уменьшается.

Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом заявил руководитель комитета начштабов американских Вооруженных сил Марк Милли.

"Мы вступаем в эпоху большей нестабильности, потенциал столкновения между великими державами в текущий момент растет, а не уменьшается", - заявил Милли.

По его словам, на сегодняшний день Соединенным Штатам приходится противостоять двум великим державам: Российской Федерации и Китаю - каждая из них преследует цель "фундаментально изменить основанный на правилах мировой порядок".

Комментируя события в Украине, Милли назвал их "крупнейшей угрозой безопасности Европе, а возможно, и всему миру, за более чем 40 лет" его военной карьеры.

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