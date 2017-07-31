Генерал США: Вашингтон всегда готов применить силу против Пхеньяна

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Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Соединенных Штатов всегда готовы применить силу в ответ на действия КНДР, если это будет необходимо.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье командующий Тихоокеанскими ВВС США генерал Терренс О'Шонесси.

"Северная Корея остается самой явной угрозой стабильности в регионе", - говорится в заявлении генерала, которое приводит телеканал Fox News. О'Шонесси подчеркнул, что при решении проблемы КНДР "дипломатия остается приоритетом". При этом, по его словам, Вашингтон "несет ответственность" перед своими союзниками, "демонстрирует непоколебимую приверженность", но в то же время "готовится к худшему сценарию".

"Если поступит приказ, мы готовы ответить быстрой, смертоносной и подавляющей силой в то время и в том месте, которое мы сами выберем", - указал генерал.