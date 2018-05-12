Генерал США: В России уважают только силу

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Командующий сухопутными войсками США генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что в России "уважают только силу".

Как передает Report со ссылкой на Газету.Ру, об этом он рассказал в интервью польскому телеканалу TVN.

"Мы все должны быть осторожны, когда мы подписываем какие-либо соглашения с Москвой. Это великая страна с великой историей и великими людьми, но они уважают только силу. Если наш союз не проявит единства и решимости, тогда мы будем только поощрять агрессию", - сказал Ходжес.

Он отметил, что Россия хочет "подорвать принципы" ЕС и НАТО и показать, что НАТО не может защитить своих союзников в Европе.

"Это означает, что мы имеем дело с гибридной войной, дезинформацией, ядерной угрозой и кибератаками", - добавил генерал.