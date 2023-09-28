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Генерал США Милли примет меры безопасности после слов Трампа о его смерти

Генерал США Милли примет меры безопасности после слов Трампа о его смерти Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли примет "соответствующие меры" для обеспечения безопасности.
Другие страны
28 сентября 2023 г. 07:11
Генерал США Милли примет меры безопасности после слов Трампа о его смерти

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли примет "соответствующие меры" для обеспечения безопасности.

Как передает Report, он заявил об этом в эфире CBS, комментируя критику со стороны бывшего президента Дональда Трампа.

"Я приму соответствующие меры, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность моей семьи", - сказал генерал.

Милли был назначен на свою должность Трампом. В последние месяцы его президентства, по информации The Washington Post, генерал в частном порядке дважды связался с китайским коллегой Ли Цзочэном и заверил его, что США не собираются атаковать Китай, а если бы намеревались - Милли бы предупредил об этом.

Генерал опирался на разведданные, согласно которым Пекин счел, что США готовятся к удару по Китаю, а потому мог атаковать первым. Милли тогда же перенес учения американской армии в Индо-Тихоокеанском регионе и попросил поклясться высших офицеров, что если Трамп распорядится о ядерном ударе, этого не произойдет без согласия Милли. Командующий тогда оценивал состояние Трампа как психическое расстройство.

Генерал добавил, что в звонках в Китай не было чего-то предательского или неуместного, и он, как военнослужащий со стажем 44 лет, никогда не отвернется от Конституции США.

Он в конце сентября уйдет в отставку. Комментируя это, Трамп напомнил об информации Washington Post и возмутился, что Милли «дал представление о мышлении президента Соединенных Штатов». "Это настолько вопиющий поступок, что в былые времена наказанием была бы СМЕРТЬ! Результатом этого предательского акта могла бы стать война между Китаем и Соединенными Штатами", - добавил бывший президент. Позицию Трампа о жестком наказании для Милли поддержали некоторые его сторонники-конгрессмены.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-nin Baş Qərargah rəisi Trampın “ölüm cəzası” bəyanatlarına cavab verib

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