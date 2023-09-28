Генерал США Милли примет меры безопасности после слов Трампа о его смерти

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли примет "соответствующие меры" для обеспечения безопасности.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли примет "соответствующие меры" для обеспечения безопасности.

Как передает Report, он заявил об этом в эфире CBS, комментируя критику со стороны бывшего президента Дональда Трампа.

"Я приму соответствующие меры, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность моей семьи", - сказал генерал.

Милли был назначен на свою должность Трампом. В последние месяцы его президентства, по информации The Washington Post, генерал в частном порядке дважды связался с китайским коллегой Ли Цзочэном и заверил его, что США не собираются атаковать Китай, а если бы намеревались - Милли бы предупредил об этом.

Генерал опирался на разведданные, согласно которым Пекин счел, что США готовятся к удару по Китаю, а потому мог атаковать первым. Милли тогда же перенес учения американской армии в Индо-Тихоокеанском регионе и попросил поклясться высших офицеров, что если Трамп распорядится о ядерном ударе, этого не произойдет без согласия Милли. Командующий тогда оценивал состояние Трампа как психическое расстройство.

Генерал добавил, что в звонках в Китай не было чего-то предательского или неуместного, и он, как военнослужащий со стажем 44 лет, никогда не отвернется от Конституции США.

Он в конце сентября уйдет в отставку. Комментируя это, Трамп напомнил об информации Washington Post и возмутился, что Милли «дал представление о мышлении президента Соединенных Штатов». "Это настолько вопиющий поступок, что в былые времена наказанием была бы СМЕРТЬ! Результатом этого предательского акта могла бы стать война между Китаем и Соединенными Штатами", - добавил бывший президент. Позицию Трампа о жестком наказании для Милли поддержали некоторые его сторонники-конгрессмены.