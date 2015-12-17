Генеральный секретарь ООН подвел итоги года

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Уходящий год стал историческим годом глобальных действий. В 2015 году было принято Парижское соглашение по изменению климата и определены 17 целей в области устойчивого развития, которые позволят искоренить нищету, добиться экономических и социальных преобразований, а также укрепить охрану окружающей среды. Вместе с тем в этом году мир столкнулся с массовым перемещением населения и эскалацией насилия во многих уголках мира. Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на традиционной ежегодной конференции, посвященной итогам работы организации в уходящем году и приоритетам ее деятельности на 2016 год.

"Все эти планы и соглашения закладывают основу для будущего, где никто не останется за бортом", - заявил генеральный секретарь ООН.

Пан Ги Мун подчеркнул, что в 2015 году мир столкнулся с невиданными потоками беженцев и внутренне перемещенных лиц. Он добавил, что сегодня мир нуждается в новом глобальном договоре по мобильности.

Говоря о предстоящем Всемирном гуманитарном саммите, который пройдет в Турции в следующем году, генеральный секретарь напомнил, что на 2016 год ООН запросила у доноров 20 млрд. долларов США на гуманитарные проекты, что в пять раз больше, чем десять лет назад.