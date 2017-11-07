Генеральный прокурор Саудовской Аравии: Это лишь начало борьбы с коррупцией и взяточничеством

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ "Независимо от того, где происходит, это начало жизненно важной борьбы с коррупцией и взяточничеством".

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом генпрокурор Саудовской Аравии Шейх Сауд Муджиб заявил, комментируя вопрос в связи с арестом 5 ноября 11 принцев, 4 действующих министров и 39 бывших членов правительства.

Согласно данным, банковские счета арестованных лиц были заморожены.

Генеральный прокурор заявил, что первый этап следствия завершился: "Собрано множество доводов, доказательств. Ведется всесторонне следствие. Расследование и судебный процесс по делу всех подозреваемых пройдут прозрачно".

Отметим, что среди арестованных также миллиардер Аль-Валид ибн Талал ибн Абдель Азиз Аль Сауд.