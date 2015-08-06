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    Генпрокуратура Украины вызывает Виктора Януковича на допрос

    В Генпрокуратуру экс-президента вызывают 11 августа в 11:00

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Генеральная прокуратура Украины опубликовала в официальном издании повестку бывшему президенту Украины Виктору Януковичу.

    Как сообщает Report со ссылкой на УНН, в Генеральную прокуратуру В.Януковича вызывают 11 августа в 11:00.

    Так, экс-президент должен прийти к начальнику отдела Юрию Безщасному для проведения следственных и процессуальных действий в уголовном производстве.

    Отметим, что В.Янукович в настоящее время скрывается в Ростове-на-Дону.

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