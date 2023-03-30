О нас

Генерал Милли заявил, что в Бахмуте воюют 6 тыс. "вагнеровцев"

Генерал Милли заявил, что в Бахмуте воюют 6 тыс. "вагнеровцев" Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что в боях за город Бахмут Донецкой области Украины участвуют около 6 тыс. наемников ЧВК "Вагнер" и еще 20-30 тыс. завербованных рекрутов.
Другие страны
30 марта 2023 г. 07:31
Генерал Милли заявил, что в Бахмуте воюют 6 тыс. вагнеровцев

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что в боях за город Бахмут Донецкой области Украины участвуют около 6 тыс. наемников ЧВК "Вагнер" и еще 20-30 тыс. завербованных рекрутов.

Как передает Report, слова высокопоставленного американского военного приводит телеканал CNN.

"Сейчас они ("вагнеровцы" – ред.) ведут боевые действия преимущественно в Бахмуте. Там около 6 тыс. или около того настоящих наемников и, возможно, еще 20 или 30 тыс. рекрутов, большинство которых они набирают из тюрем", - подчеркнул генерал.

Он добавил, что ЧВК "Вагнер" несет огромные потери на указанном направлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Mark Milli Baxmutda 6 min “vaqnerçi”nin döyüşdüyünü açıqlayıb

Другие новости из категории

Япония выделила Украине $470 млн гуманитарной помощи
Япония выделила Украине $470 млн гуманитарной помощи
30 марта 2023 г. 08:21
Германия нашла решение дефицита рабочей силы
Германия нашла решение дефицита рабочей силы
30 марта 2023 г. 07:06
На Филиппинах в результате пожара на пассажирском судне погибли 12 человек
На Филиппинах в результате пожара на пассажирском судне погибли 12 человек
30 марта 2023 г. 06:37
В Эквадоре число жертв оползня возросло до 14
В Эквадоре число жертв оползня возросло до 14
30 марта 2023 г. 05:52
Карл III: Великобритания и ФРГ совместно защищают суверенитет Украины
Карл III: Великобритания и ФРГ совместно защищают суверенитет Украины
30 марта 2023 г. 05:13
Минздрав Чили подтвердил случай заболевания человека птичьим гриппом
Минздрав Чили подтвердил случай заболевания человека птичьим гриппом
30 марта 2023 г. 04:04
Не менее 9 военных убиты при нападении боевиков на севере Колумбии
Не менее 9 военных убиты при нападении боевиков на севере Колумбии
30 марта 2023 г. 03:19
Зеленский анонсировал более активные действия Украины на передовой
Зеленский анонсировал более активные действия Украины на передовой
30 марта 2023 г. 02:20
Президент ОАЭ назначил нового вице-президента и наследного принца Абу-Даби
Президент ОАЭ назначил нового вице-президента и наследного принца Абу-Даби
30 марта 2023 г. 01:11
Сенат США проголосовал за аннулирование полномочий Вашингтона на применение оружия в Ираке
Сенат США проголосовал за аннулирование полномочий Вашингтона на применение оружия в Ираке
29 марта 2023 г. 22:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi