Генерал Милли заявил, что в Бахмуте воюют 6 тыс. "вагнеровцев"

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что в боях за город Бахмут Донецкой области Украины участвуют около 6 тыс. наемников ЧВК "Вагнер" и еще 20-30 тыс. завербованных рекрутов.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что в боях за город Бахмут Донецкой области Украины участвуют около 6 тыс. наемников ЧВК "Вагнер" и еще 20-30 тыс. завербованных рекрутов.

Как передает Report , слова высокопоставленного американского военного приводит телеканал CNN.

"Сейчас они ("вагнеровцы" – ред.) ведут боевые действия преимущественно в Бахмуте. Там около 6 тыс. или около того настоящих наемников и, возможно, еще 20 или 30 тыс. рекрутов, большинство которых они набирают из тюрем", - подчеркнул генерал.

Он добавил, что ЧВК "Вагнер" несет огромные потери на указанном направлении.