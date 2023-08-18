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Генерал: Иран планирует строительство ракет-носителей "Симорг" новых поколений

Генерал: Иран планирует строительство ракет-носителей "Симорг" новых поколений Тегеран планирует создавать новые поколения ракеты-носителя "Симорг".
Другие страны
18 августа 2023 г. 17:45
Генерал: Иран планирует строительство ракет-носителей Симорг новых поколений

Тегеран планирует создавать новые поколения ракеты-носителя "Симорг".

Как передает Report, об этом заявил Tasnim руководитель представитель ВС Ирана второй бригадный генерал Маджид Фахри.

"Симорг" рассматривается в стране как ракета-носитель нового поколения, и запланировано… создание ее следующих поколений", – отметил он.

Генерал подчеркнул, что Иран входит в десятку стран, обладающих технологиями создания спутников и ракет-носителей, и уточнил, что над спутниками работают в шести университетах и ряде наукоемких компаний Исламской республики.

По информации агентства IRNA, ракета-носитель "Симорг" впервые была запущена 30 декабря 2021 года на высоту 470 километров, неся на себе три исследовательских аппарата. Вес ракеты-носителя - 87 тонн, длина - 25,9 метра, скорость - до 7,5 тыс. метров в секунду. Она обладает четырьмя усовершенствованными двигателями, которые работают на жидком топливе. "Симорг" в том числе может запускать спутники весом до 250 килограмм на орбиту на высоту почти 500 километров.

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