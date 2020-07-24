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Генерал-губернатора Канады обвиняют в оскорблениях и притеснениях

Генерал-губернатора Канады обвиняют в оскорблениях и притеснениях Власти Канады проведут расследование в отношении генерал-губернатора страны Жюли Пейетт, которую обвиняют в притеснении и оскорблении сотрудников своего офиса.
Другие страны
24 июля 2020 г. 08:23
Генерал-губернатора Канады обвиняют в оскорблениях и притеснениях

Власти Канады проведут расследование в отношении генерал-губернатора страны Жюли Пейетт, которую обвиняют в притеснении и оскорблении сотрудников своего офиса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал СВС.

Проверка поручена Тайному совету, который исполняет роль консультационного и координационного органа при канадских премьер-министрах. Члены совета уже пообещали, что расследование будет "всесторонним, независимым и беспристрастным".

Расследование началось после публикации телеканала, который со ссылкой на неназванные источники, сообщил, что Пейетт создала "токсичную обстановку" в своем офисе, словесно оскорбляя сотрудников. Некоторые из них были доведены генерал-губернатором до слез, другие увольнялись со службы.

Аналогичные обвинения звучат в адрес Ассунты Ди Лоренцо – секретаря и давней подруги генерал-губернатора. По словам источников, она неоднократно оскорбляла сослуживцев, называя их "ленивыми и некомпетентными".

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