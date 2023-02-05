General Dynamics будет производить новые танки Abrams для Киева

Американская компания General Dynamics начнет производить новые танки Abrams для Украины.
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Подчеркивается, что на заводе компании в Лиме (штат Огайо) производятся около 12 танков в месяц. Согласно изданию, в настоящий момент General Dynamics ждет указаний о том, нужно ли ей отдавать приоритет Украине по сравнению с другими заказами.
В свою очередь эксперты газеты заявили, что обещанные киевским властям танки Abrams сложны в обслуживании и требуют значительной материально-технической поддержки в связи с большим расходом топлива.