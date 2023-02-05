General Dynamics будет производить новые танки Abrams для Киева

Американская компания General Dynamics начнет производить новые танки Abrams для Украины.

Американская компания General Dynamics начнет производить новые танки Abrams для Украины.

Как передает Report , об этом сообщила газета Financial Times.

Подчеркивается, что на заводе компании в Лиме (штат Огайо) производятся около 12 танков в месяц. Согласно изданию, в настоящий момент General Dynamics ждет указаний о том, нужно ли ей отдавать приоритет Украине по сравнению с другими заказами.

В свою очередь эксперты газеты заявили, что обещанные киевским властям танки Abrams сложны в обслуживании и требуют значительной материально-технической поддержки в связи с большим расходом топлива.