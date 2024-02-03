В Германии резко возросло число бездомных

В Германии резко возросло количество бездомных

В Германии резко возросло количество бездомных

Как передает Report со ссылкой на "Известия", об этом сообщило немецкое издание Bild.

В январе 2023 года в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юге страны были зарегистрированы около 77 тыс. бездомных. Это, по информации издания, практически в 2,5 раза больше, чем в 2022 году. Более того, почти треть из них — дети и подростки.

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) подала запрос в земельное правительство о том, в связи с чем вызван такой рост. В ведомстве ответили, что одной из ключевых причин является увеличение количества украинских беженцев.

Депутат АдГ Рубен Рупп сообщает, что 84% всех бездомных региона — иностранцы, говорится в материале. По его мнению, такая статистика говорит о том, что власти Баден-Вюртемберга совершили серьезные ошибки в иммиграционной сфере.

Рост количества бездомных в Германии, по данным издания, связан с ростом цен на аренду недвижимости, энергоносители и отсутствием социального жилья.