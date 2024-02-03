О нас

В Германии резко возросло число бездомных

В Германии резко возросло число бездомных В Германии резко возросло количество бездомных
Другие страны
3 февраля 2024 г. 21:57
В Германии резко возросло число бездомных

В Германии резко возросло количество бездомных

Как передает Report со ссылкой на "Известия", об этом сообщило немецкое издание Bild.

В январе 2023 года в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юге страны были зарегистрированы около 77 тыс. бездомных. Это, по информации издания, практически в 2,5 раза больше, чем в 2022 году. Более того, почти треть из них — дети и подростки.

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) подала запрос в земельное правительство о том, в связи с чем вызван такой рост. В ведомстве ответили, что одной из ключевых причин является увеличение количества украинских беженцев.

Депутат АдГ Рубен Рупп сообщает, что 84% всех бездомных региона — иностранцы, говорится в материале. По его мнению, такая статистика говорит о том, что власти Баден-Вюртемберга совершили серьезные ошибки в иммиграционной сфере.

Рост количества бездомных в Германии, по данным издания, связан с ростом цен на аренду недвижимости, энергоносители и отсутствием социального жилья.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Cозданная в Милли Меджлисе группа поддержки народа Корсики осудила арест активистов движения Nazione
Cозданная в Милли Меджлисе группа поддержки народа Корсики осудила арест активистов движения Nazione
3 февраля 2024 г. 15:33
В Лачыне проголосуют более 1400 избирателей
ФотоВ Лачыне проголосуют более 1400 избирателей
3 февраля 2024 г. 11:44
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем молодежи
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем молодежи
1 февраля 2024 г. 21:12
Суговушан готов к выборам
ФотоСуговушан готов к выборам
1 февраля 2024 г. 17:51
Ильхам Алиев: На границе Азербайджана и Армении несколько месяцев царит мирная обстановка
Ильхам Алиев: На границе Азербайджана и Армении несколько месяцев царит мирная обстановка
1 февраля 2024 г. 17:17
Ильхам Алиев: Мира можно достичь, если положить конец претензиям Еревана и внести изменения в Конституцию Армении
Ильхам Алиев: Мира можно достичь, если положить конец претензиям Еревана и внести изменения в Конституцию Армении
1 февраля 2024 г. 16:59
Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении президентских премий для молодежи на 2024 год
Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении президентских премий для молодежи на 2024 год
1 февраля 2024 г. 13:42
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
29 января 2024 г. 17:00
Назначен новый председатель Управления Приморского бульвара
Назначен новый председатель Управления Приморского бульвара
29 января 2024 г. 15:54
Президент Ильхам Алиев принял Хулуси Акара
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял Хулуси Акара
29 января 2024 г. 14:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi