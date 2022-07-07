Генпрокурор Англии призвала Джонсона уйти в отставку

Генеральный прокурор (атторней) Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен призвала премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона уйти в отставку.

Генеральный прокурор (атторней) Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен призвала премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона уйти в отставку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в эфире телеканала ITV в среду она также выразила желание принять участие в будущей, еще не объявленной предвыборной кампании за пост лидера Консервативной партии.

"Я поддерживала Бориса в течение многих лет, я горжусь, что работаю в его правительстве, тем, чего он достиг в вопросе Brexit, коронавируса, Украины. Я невероятно расстроена сегодня, это невыносимое чувство отчаяния и грусти в парламенте среди депутатов-консерваторов, потому что - и мне больно говорить это - для премьер-министра пришло время уйти", - сказала Брейвермен.

Отвечая на вопрос ведущего Роберта Пестона, будет ли она принимать участие в возможных выборах лидера партии, генеральный прокурор сказала: "Буду честна с вами, Роберт, - я буду. Если объявят кампанию по выборам нового лидера партии, я внесу свое имя". С учетом того, что Консервативная партия победила на последних всеобщих выборах, новый лидер тори автоматически становится премьер-министром.