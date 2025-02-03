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Гендиректорат Еврокомиссии будет оказывать финансовую и техническую поддержку Азербайджану

Гендиректорат Еврокомиссии будет оказывать финансовую и техническую поддержку Азербайджану Новосозданный Генеральный директорат Еврокомиссии по расширению и восточному соседству (DG ENEST) будет управлять большей частью финансовой и технической помощи ЕС странам расширения, а также восточного партнерства, включая Азербайджан.
Другие страны
3 февраля 2025 г. 17:55
Гендиректорат Еврокомиссии будет оказывать финансовую и техническую поддержку Азербайджану

Новосозданный Генеральный директорат Еврокомиссии по расширению и восточному соседству (DG ENEST) будет управлять большей частью финансовой и технической помощи ЕС странам расширения, а также восточного партнерства, включая Азербайджан.

Об этом Report сообщает со ссылкой на сообщении Еврокомиссии.

"Региональное сотрудничество и региональные инициативы, включая постепенную интеграцию стран-кандидатов по мере их работы над вступлением в Союз, является еще одной важной задачей DG ENEST. Этот Генеральный директорат также будет управлять большей частью финансовой и технической помощи ЕС странам расширения, а также странам Восточного соседства ЕС, таким как Азербайджан, Армения и Беларусь", - говорится в сообщении.

Также новая структура ЕК будет оказывать постоянную и устойчивую поддержку Украине и продолжать работу по ее восстановлению и реконструкции и курировать Донорскую платформу для нее.

О создании этого Генерального директората объявила Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на презентации Коллегии комиссаров в сентябре 2024 года, а формальное решение Комиссии было принято в начале мандата в декабре 2024 года.

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