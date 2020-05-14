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Гендиректор ВТО намерен покинуть свой пост раньше срока

​Гендиректор ВТО намерен покинуть свой пост раньше срока

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу намерен уйти с этой должности, не дожидаясь окончания срока в 2021 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным его источников, глава ВТО уже уведомил о своем решении представителей стран - участниц организации. Отмечается, что до формального завершения полномочий Азеведу временно исполняющим обязанности гендиректора может быть назначен один из четырех его заместителей: нигериец Йонов Фредерик Ага, немец Карл Браунер, американец Алан Вольф и китаец И Сяочжунь.

Напомним, что бразилец Роберту Карвалью ди Азеведу занимает пост генерального директора ВТО с 2013 года. В 2017 году он был переизбран на второй четырехлетний срок, который должен завершиться в сентябре 2021 года.

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