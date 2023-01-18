Гендиректор УНИАН: В первый месяц войны некоторые наши сотрудники работали, находясь в подземке

В первый месяц войны некоторые наши сотрудники работали, находясь в подземке и оставались там на ночь, из-за воздушных тревог.

В первый месяц войны некоторые наши сотрудники работали, находясь в подземке, и оставались там на ночь из-за воздушных тревог.

Об этом в интервью Report заявил генеральный директор украинского информационного агентства УНИАН Михаил Ганницкий.

"Мы, журналисты, обычно жалуемся на отсутствие новостей, что нам нечего писать. С 24 февраля таких дней у нас нет. К сожалению, в том числе и дней, когда нет плохих новостей",- сказал он.

"Россия наносит массированные удары по энергетической инфраструктуре, и у нас сейчас проблемы электричеством. Когда прерывается подача электроэнергии - пропадает интернет и мобильная связь. То есть, редакция выпадает из рабочего процесса. Мы стали планировать работу так, чтобы в смене оказались сотрудники из разных городов или же из разных районов одного города. Тогда есть шанс, что если у кого-то не будет связи, другие смогут продолжать работу",- заявил он.

С полной версией интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.