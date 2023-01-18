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Гендиректор УНИАН: Report активно освещает войну в Украине

Гендиректор УНИАН: Report активно освещает войну в Украине Информационное агентство Report хорошо работает по освещению войны в Украине.
Другие страны
18 января 2023 г. 17:05
Гендиректор УНИАН: Report активно освещает войну в Украине

Информационное агентство Report активно освещает войну в Украине для своих читателей.

Об этом в интервью Report заявил генеральный директор украинского информационного агентства УНИАН Михаил Ганницкий.

"Мы читаем Report, читали ваши материалы во время освободительной войны в Карабахе 2 года назад. Мы поняли, что армянская сторона пользуется теми же способами, что и российская, распространяя фейки, искажая информацию и факты, играя на эмоциях",- заявил он.

М.Ганницкий напомнил, что два года назад информагентство УНИАН подписало соглашение о сотрудничество с Report, предполагающее взаимное использование новостей касательно Украины и Азербайджана. "Это очень важно, потому что для России искажение фактов - уже норма, российская пропаганда тратит огромные ресурсы на навязыванием своей точки зрения. Русский язык широко распространен, его знают многие, и это дает возможность России оказывать воздействие. Мы видели, что во время Карабахской войны Россия полностью заняла сторону Армении. К сожалению, некоторые украинские медиа по началу, в силу непонимания , иногда брали новости с российских источников",- заявил он.

С полной версией интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

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