Гендиректор УНИАН рассказал об истории карабахской проблемы и постконфликтном восстановлении на освобожденных территориях

Генеральный директор украинского информационного агентства УНИАН Михаил Ганницкий в программе "В поле зрения" Черноморской Телерадиокампании рассказал об истории карабахской проблемы, постконфликтном восстановлении на освобожденных территориях Азербайджан

Генеральный директор украинского информационного агентства УНИАН Михаил Ганницкий в программе "В поле зрения" Черноморской Телерадиокампании рассказал об истории карабахской проблемы, постконфликтном восстановлении на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report , М.Ганницкий также предоставил информацию о переселении армян на Южный Кавказ в XIX веке.

В программе было уделено внимание событиям, произошедшим в Сумгайыте в 1988 году. Было отмечено, что погромами руководил этнический армянин Эдуард Григорян.

Кроме того, Михаил Ганницкий сообщил о минной угрозе на освобожденных в результате Отечественной войны азербайджанских территориях.