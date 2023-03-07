Гендиректор УНИАН рассказал об истории карабахской проблемы и постконфликтном восстановлении на освобожденных территориях

Генеральный директор украинского информационного агентства УНИАН Михаил Ганницкий в программе "В поле зрения" Черноморской Телерадиокампании рассказал об истории карабахской проблемы, постконфликтном восстановлении на освобожденных территориях Азербайджана.
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В программе было уделено внимание событиям, произошедшим в Сумгайыте в 1988 году. Было отмечено, что погромами руководил этнический армянин Эдуард Григорян.
Кроме того, Михаил Ганницкий сообщил о минной угрозе на освобожденных в результате Отечественной войны азербайджанских территориях.