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Гендиректор УНИАН рассказал об истории карабахской проблемы и постконфликтном восстановлении на освобожденных территориях

Гендиректор УНИАН рассказал об истории карабахской проблемы и постконфликтном восстановлении на освобожденных территориях Генеральный директор украинского информационного агентства УНИАН Михаил Ганницкий в программе "В поле зрения" Черноморской Телерадиокампании рассказал об истории карабахской проблемы, постконфликтном восстановлении на освобожденных территориях Азербайджан
Другие страны
7 марта 2023 г. 22:08
Гендиректор УНИАН рассказал об истории карабахской проблемы и постконфликтном восстановлении на освобожденных территориях

Генеральный директор украинского информационного агентства УНИАН Михаил Ганницкий в программе "В поле зрения" Черноморской Телерадиокампании рассказал об истории карабахской проблемы, постконфликтном восстановлении на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, М.Ганницкий также предоставил информацию о переселении армян на Южный Кавказ в XIX веке.

В программе было уделено внимание событиям, произошедшим в Сумгайыте в 1988 году. Было отмечено, что погромами руководил этнический армянин Эдуард Григорян.

Кроме того, Михаил Ганницкий сообщил о минной угрозе на освобожденных в результате Отечественной войны азербайджанских территориях.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоUNİAN-ın baş direktoru Qarabağ probleminin tarixindən və azad edilmiş ərazilərdəki bərpadan danışıb

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