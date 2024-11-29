Гендиректор МО Израиля посетит США для обсуждения поставок оружия

Генеральный директор Минобороны Израиля Эяль Замир на следующей неделе отправится в Вашингтон для проведения переговоров по поставкам американского оружия Израилю.

Генеральный директор Минобороны Израиля Эяль Замир на следующей неделе отправится в Вашингтон для проведения переговоров по поставкам американского оружия Израилю.

Как передает Report , об этом сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

Ожидается, что гендиректор Минобороны Израиля обсудит поставки американского оружия Израилю с высокопоставленными чиновниками Пентагона и Госдепартамента США.

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден предварительно одобрил продажу оружия Израилю на $680 млн. По ее информации, американские чиновники проинформировали Конгресс США о плане предоставления Израилю дополнительных комплектов боеприпасов JDAM, а также бомб малого диаметра поражения.