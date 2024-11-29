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Гендиректор МО Израиля посетит США для обсуждения поставок оружия

Гендиректор МО Израиля посетит США для обсуждения поставок оружия Генеральный директор Минобороны Израиля Эяль Замир на следующей неделе отправится в Вашингтон для проведения переговоров по поставкам американского оружия Израилю.
Другие страны
29 ноября 2024 г. 22:49
Гендиректор МО Израиля посетит США для обсуждения поставок оружия

Генеральный директор Минобороны Израиля Эяль Замир на следующей неделе отправится в Вашингтон для проведения переговоров по поставкам американского оружия Израилю.

Как передает Report, об этом сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

Ожидается, что гендиректор Минобороны Израиля обсудит поставки американского оружия Израилю с высокопоставленными чиновниками Пентагона и Госдепартамента США.

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден предварительно одобрил продажу оружия Израилю на $680 млн. По ее информации, американские чиновники проинформировали Конгресс США о плане предоставления Израилю дополнительных комплектов боеприпасов JDAM, а также бомб малого диаметра поражения.

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