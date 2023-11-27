Гендиректор МККК сообщил об освобождении 58 заложников из Газы с 24 ноября

Не менее 58 заложников были освобождены с 24 ноября из сектора Газа, еще 85 палестинских заключенных, которые были отпущены из тюрем, прибыли на Западный берег реки Иордан.

Не менее 58 заложников были освобождены с 24 ноября из сектора Газа, еще 85 палестинских заключенных, которые были отпущены из тюрем, прибыли на Западный берег реки Иордан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный директор Международного Комитета Красного Креста (МККК) Роберт Мардини в интервью телеканалу RTVI.

"В течение трех дней с 24 ноября была осуществлена передача 58 израильских и других заложников, находившихся в Газе. Некоторые из них были гражданами третьих стран, а 85 палестинских заключенных воссоединились со своими семьями на Западном берегу", - сказал он

Мардини в этой связи назвал проблеском надежды "возможность воссоединения заложников со своими семьями, а палестинских заключенных - со своими". "МККК выступает исключительно в качестве нейтрального посредника, содействующего передаче этих лиц их семьям", - заключил гендиректор организации.

Напомним, что 22 ноября движение ХАМАС сообщало о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают поэтапное освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу 24 ноября в 09:00 по бакинскому времени.