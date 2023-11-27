Гендиректор МККК сообщил об освобождении 58 заложников из Газы с 24 ноября

Не менее 58 заложников были освобождены с 24 ноября из сектора Газа, еще 85 палестинских заключенных, которые были отпущены из тюрем, прибыли на Западный берег реки Иордан.
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"В течение трех дней с 24 ноября была осуществлена передача 58 израильских и других заложников, находившихся в Газе. Некоторые из них были гражданами третьих стран, а 85 палестинских заключенных воссоединились со своими семьями на Западном берегу", - сказал он
Мардини в этой связи назвал проблеском надежды "возможность воссоединения заложников со своими семьями, а палестинских заключенных - со своими". "МККК выступает исключительно в качестве нейтрального посредника, содействующего передаче этих лиц их семьям", - заключил гендиректор организации.
Напомним, что 22 ноября движение ХАМАС сообщало о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают поэтапное освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу 24 ноября в 09:00 по бакинскому времени.