Гендиректор МИД ЮАР после Киева посетит Москву с мирной миссией по Украине

Генеральный директор Министерства иностранных дел и сотрудничества ЮАР Зане Дангор планирует посетить Москву с дипломатической миссией по Украине после того, как он завершит свой визит в Киев на этой неделе.

Генеральный директор Министерства иностранных дел и сотрудничества ЮАР Зане Дангор планирует посетить Москву с дипломатической миссией по Украине после того, как он завершит свой визит в Киев на этой неделе.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в посольстве республики в Москве.

"Ожидается, что после поездки в Киев будет запланирован аналогичный визит в Москву", - указали в диппредставительстве, отвечая на вопрос о возможности поездки Дангора в Москву после Киева. Там пояснили, что республика в настоящий момент взаимодействует по урегулированию кризиса как с Россией, так и с Украиной "на высоком уровне".