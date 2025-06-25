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Гендиректор МАГАТЭ: Ядерные объекты Ирана серьезно повреждены ударами США

Гендиректор МАГАТЭ: Ядерные объекты Ирана серьезно повреждены ударами США Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) считает, что иранские ядерные объекты получили очень серьезные повреждения в результате ударов США.
Другие страны
25 июня 2025 г. 00:41
Гендиректор МАГАТЭ: Ядерные объекты Ирана серьезно повреждены ударами США

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) считает, что иранские ядерные объекты получили очень серьезные повреждения в результате ударов США.

Как передает Report, об этом заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси в эфире телеканала Fox News.

"Мы видим очень значимую степень повреждения на трех объектах. Натанз первым подвергся удару, очень-очень серьезный ущерб в нем был нанесен одному из очень важных залов с центрифугам, где осуществлялось обогащение урана. Даже его подземная часть была повреждена сначала косвенно, а потом напрямую", - отметил он.

Говоря об объекте в Исфахане, Гросси подчеркнул: "Это комплекс, в который входит много зданий, в где выполняют разную работу. Но ущерб там тоже был очень значительный". По словам гендиректора МАГАТЭ, иранский объект в Фордо "был лучше укреплен". "Мы видели серьезный ущерб, нанесенный глубоко проникающими боеприпасами. Хотя никто не был там внутри и не видел", - добавил он. "Вывод, конечно такой, что ущерб должен быть очень-очень значительным", - заключил гендиректор МАГАТЭ, говоря о всех трех объектах.

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