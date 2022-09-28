Гендиректор МАГАТЭ призвал немедленно принять меры по снижению угрозы для Запорожской АЭС

МАГАТЭ зафиксировало новые обстрелы территории Запорожской АЭС (ЗАЭС) в понедельник и вторник, в связи с чем генеральный директор организации Рафаэль Гросси призвал немедленно принять меры для снижения угрозы ядерному объекту.

МАГАТЭ зафиксировало новые обстрелы территории Запорожской АЭС (ЗАЭС) в понедельник и вторник, в связи с чем генеральный директор организации Рафаэль Гросси призвал немедленно принять меры для снижения угрозы ядерному объекту.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cоответствующее заявление распространила во вторник пресс-служба организации.

"На этой неделе на территории Запорожской АЭС произошли новые обстрелы и взрывы, из-за которых в одном из машинных залов были разбиты окна, что еще раз подчеркивает срочную необходимость создания вокруг станции зоны безопасности", - заявил Гросси.

Глава международной организации отметил, что обстрелы произошли впервые после нескольких дней затишья. "Это говорит о том, что общая ситуация остается нестабильной и что необходимы немедленные действия для снижения риска крупной аварии на крупнейшей в Европе атомной электростанции, которая в настоящее время находится в центре зоны боевых действий", - подчеркнул он.