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Гендиректор МАГАТЭ призвал немедленно принять меры по снижению угрозы для Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ призвал немедленно принять меры по снижению угрозы для Запорожской АЭС МАГАТЭ зафиксировало новые обстрелы территории Запорожской АЭС (ЗАЭС) в понедельник и вторник, в связи с чем генеральный директор организации Рафаэль Гросси призвал немедленно принять меры для снижения угрозы ядерному объекту.
Другие страны
28 сентября 2022 г. 04:16
Гендиректор МАГАТЭ призвал немедленно принять меры по снижению угрозы для Запорожской АЭС

МАГАТЭ зафиксировало новые обстрелы территории Запорожской АЭС (ЗАЭС) в понедельник и вторник, в связи с чем генеральный директор организации Рафаэль Гросси призвал немедленно принять меры для снижения угрозы ядерному объекту.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cоответствующее заявление распространила во вторник пресс-служба организации.

"На этой неделе на территории Запорожской АЭС произошли новые обстрелы и взрывы, из-за которых в одном из машинных залов были разбиты окна, что еще раз подчеркивает срочную необходимость создания вокруг станции зоны безопасности", - заявил Гросси.

Глава международной организации отметил, что обстрелы произошли впервые после нескольких дней затишья. "Это говорит о том, что общая ситуация остается нестабильной и что необходимы немедленные действия для снижения риска крупной аварии на крупнейшей в Европе атомной электростанции, которая в настоящее время находится в центре зоны боевых действий", - подчеркнул он.

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