Гендиректор МАГАТЭ обсудил с главой Росатома безопасность Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что на встрече с главой Росатома Алексеем Лихачевым указал на необходимость обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции на Украине.
"На встрече с главой Росатома Лихачевым и другими высокопоставленными российскими должностными лицами в Стамбуле сегодня я продолжил своевременные и профессиональные дискуссии, в которых подчеркнул неотложность обеспечения безопасности Запорожской АЭС. МАГАТЭ готово сыграть свою незаменимую роль", - написал Гросси.