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Гендиректор МАГАТЭ обсудил с главой Росатома безопасность Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ обсудил с главой Росатома безопасность Запорожской АЭС Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что на встрече с главой Росатома Алексеем Лихачевым указал на необходимость обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции на Украине.
Другие страны
5 мая 2022 г. 04:31
Гендиректор МАГАТЭ обсудил с главой Росатома безопасность Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что на встрече с главой Росатома Алексеем Лихачевым указал на необходимость обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции на Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом гендиректор написал в социальной сети Twitter.

"На встрече с главой Росатома Лихачевым и другими высокопоставленными российскими должностными лицами в Стамбуле сегодня я продолжил своевременные и профессиональные дискуссии, в которых подчеркнул неотложность обеспечения безопасности Запорожской АЭС. МАГАТЭ готово сыграть свою незаменимую роль", - написал Гросси.

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Версия на азербайджанском языке MAQATE və "Rosatom" rəsmiləri Zaporojye AES-in təhlükəsizliyini müzakirə edib

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