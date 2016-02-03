Гендиректор крупнейшей авиакомпании Китая исключен из партии за коррупцию

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Генеральный директор крупнейшей китайской авиакомпании China Southern Airlines Сы Сяньмин был исключен из коммунистической партии Китая и снят с должности за коррупцию. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

В сообщении комиссии говорится, что генеральный директор China Southern Airlines нарушил закон, принимал подарки, пользовался служебным получением для получения выгоды и оказывал содействие третьим лицам. Нарушения и признаки коррупции с его стороны были обнаружены в сфере закупок и продаж авиакомпании, ее бухгалтерии, управления активами, в вопросах кадровых перестановок.

Китайский авиаперевозчик China Southern Airlines является шестым по величине в мире по объему пассажирских перевозок и крупнейшим в Азии по размеру флота и объему перевозок. Компания основана в 1988 году и входит в международный альянс SkyTeam.