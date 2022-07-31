Гендиректор Deutsche Bank: в Германии хорошо подготовились к газовому кризису

Немецкая экономика подготовлена к возможному газовому кризису из-за вероятного прекращения поставок из Российской Федерации.

Немецкая экономика подготовлена к возможному газовому кризису из-за вероятного прекращения поставок из Российской Федерации.

Как сообщает Report , об этом заявил генеральный директор Deutsche Bank AG Кристиан Зевинг.

По словам Зевинга, экономическая устойчивость ФРГ огромна: "Убежден в том, что в результате совместной работы немецкая экономика сможет справиться с прекращением поставок энергоносителей. Устойчивость экономики Германии основывается на сильном финансовом секторе, за который несут коллективную ответственность банки страны".

К.Зевинг добавил, что полное прекращение импорта из РФ может привести к рецессии, но ФРГ справится с последствиями этого в независимости от того, насколько они будут плохими.