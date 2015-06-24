​Гендиректор Boeing ушел в отставку

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Генеральный директор Boeing 65-летний Джим Макнирни 1 июля покинет свой пост, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

При этом, как было заявлено, Макнирни останется в компании до конца февраля будущего года "в целях обеспечения гарантии гладкого перехода" его полномочий к новому гендиректору, которым, по общему мнению, станет 51-летний президент и главный операционный директор Boeing Деннис Мюленбург.

Макнирни сохранит за собой на неопределенный срок пост председателя совета директоров компании. "В обозримой перспективе я останусь в совете, до тех пор, пока не стану мешать", - определил эти сроки сам уходящий гендиректор.

Преемник Макнирни, по мнению экспертов, получит компанию в хорошем состоянии. В первом квартале этого года она отправила заказчикам по всему миру 184 новых самолета - на 23 больше, чем в 2014 году. Мюленбург, как ожидается, продолжит стратегию Макнирни, еще в прошлом году достигшего установленного в компании предельного возраста выхода на пенсию.

"Мы испытываем высокое доверие к Деннису, который сделал прекрасную карьеру, противодействуя жестким вызовам и добиваясь результатов", - заявили в компании.