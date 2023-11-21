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Гендиректор Binance признает себя виновным в отмывании денег и уходит в отставку

Гендиректор Binance признает себя виновным в отмывании денег и уходит в отставку Генеральный директор криптобиржи Binance Чанпэн Чжао планирует уйти в отставку и признать себя виновным в отмывании денег.
Другие страны
21 ноября 2023 г. 22:57
Гендиректор Binance признает себя виновным в отмывании денег и уходит в отставку

Генеральный директор криптобиржи Binance Чанпэн Чжао планирует уйти в отставку и признать себя виновным в отмывании денег.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, во вторник Чжао должен предстать перед судом и признать свою вину. Криптобиржа должна будет также выплатить штрафы на сумму $4,3 млрд. Чжао пошел на это, как уточняют источники, в рамках сделки, которая позволит компании продолжить работать.

Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала судебный иск к Binance и ее генеральному директору Чанпэну Чжао. Регулятор обвиняет руководство криптобиржи в операциях с ценными бумагами без должной регистрации и введении в заблуждение инвесторов относительно надзорных механизмов. Кроме того, в заявлении подчеркивается, что Binance и Чанпэн Чжао публично заявляли, что клиентам в США запрещено осуществлять транзакции на бирже, а в действительности они якобы обходили собственные механизмы контроля и тайно позволяли американским клиентам участвовать в торгах.

Binance является ведущей в мире системой для торговли цифровыми активами. Она была основана в 2017 году уроженцем КНР Чанпэном Чжао. В 2021 году китайские власти заблокировали сайт и мобильное приложение Binance, что стало очередным шагом правительства по борьбе с предоставлением услуг по криптовалютным транзакциям в стране.

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