Глава МАГАТЭ поблагодарил главу МИД КНР за поддержку идеи зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси поблагодарил министра иностранных дел Китая Цинь Гана за поддержку своих усилий, направленных на создание зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси поблагодарил министра иностранных дел Китая Цинь Гана за поддержку своих усилий, направленных на создание зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он написал об этом во вторник на своей странице в Twitter.

"Обширный обмен [мнениями] с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом в Пекине. Наши богатые двусторонние отношения с Китаем будут продолжать развиваться и улучшаться по мере продвижения его ядерной энергетической программы. Спасибо, Китай, за решительную поддержку моих усилий по защите <...> ЗАЭС", - отметил Гросси, находящийся с визитом в Пекине.