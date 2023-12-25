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Генассамблея утвердила бюджет ООН на 2024 год

Генассамблея утвердила бюджет ООН на 2024 год Генеральная Ассамблея ООН утвердила бюджет всемирной организации на следующий год в размере $3,59 млрд.
Другие страны
25 декабря 2023 г. 08:13
Генассамблея утвердила бюджет ООН на 2024 год

Генеральная Ассамблея ООН утвердила бюджет всемирной организации на следующий год в размере $3,59 млрд.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ООН.

"Генеральная Ассамблея одобрила бюджет в $3,59 млрд для Объединенных Наций на 2024 год", - говорится в заявлении.

В октябре генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представил на рассмотрение Пятого комитета Генассамблеи бюджет всемирной организации на предстоящий год в $3,3 млрд.

В 2023 году размер бюджета составлял $3,4 млрд, в 2022-м - $3,1 млрд.

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Версия на английском языке General Assembly approves $3.59 billion UN budget for 2024
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