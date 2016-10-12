Генассамблея рассмотрит вопрос о назначении нового Генерального секретаря ООН

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ 13 октября делегаты 71-й сессии Генеральной Ассамблеи рассмотрят вопрос о назначении нового Генерального секретаря ООН. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН.

На прошлой неделе Совет Безопасности рекомендовал Ассамблее назначить на этот пост Антониу Гутерриша из Португалии - на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года.

Его предшественник Пан Ги Мун из Южной Кореи является восьмым Генеральным секретарем ООН.

Согласно Уставу ООН, Генеральный секретарь является главным административным должностным лицом организации. Он назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности.

Напомним, что Антониу Гутерриш с июня 2005 по декабрь 2015 года занимал пост Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Антониу Гутерриш пообещал, в случае назначения Генеральным секретарем ООН, добиваться слаженности в деятельности всей системы ООН, найти стратегию, которая поможет справиться с проблемами на всех трех главных направлениях: в сфере мира, развития и защиты прав человека.