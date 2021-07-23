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Генассамблея ООН в сентябре пройдет в очном формате

Генассамблея ООН в сентябре пройдет в очном формате Неделя высокого уровня Генассамблеи (ГА) ООН в сентябре пройдет в очном формате с участием до четырех делегатов от каждой страны.
Другие страны
23 июля 2021 г. 20:57
Генассамблея ООН в сентябре пройдет в очном формате

Неделя высокого уровня Генассамблеи (ГА) ООН в сентябре пройдет в очном формате с участием до четырех делегатов от каждой страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в неформальном информационном письме председателя 75-й сессии ГА ООН.

"Так как ситуация [c коронавирусом] в Нью-Йорке улучшилась, председатель решил увеличить возможное число людей в зале Генассамблеи с одного человека от каждой страны до делегации 1+1, а для недели высокого уровня - делегации 1+3", - отмечается в письме.

При этом в документе уточняется, что для тех стран, которые не смогут направить в Нью-Йорк свою делегацию, сохранится возможность видеовыступлений. Общеполитические дебаты ГА традиционно проходят в последнюю неделю сентября.

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