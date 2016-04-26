Генассамблея ООН проведет заседание, приуроченное к 30-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Генеральная Ассамблея ООН соберется cегодня на специальное заседание, приуроченное к 30-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, которая стала крупнейшей катастрофой в истории атомной отрасли. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, проведение мероприятия предусмотрено резолюцией, принятой Генассамблеей в декабре 2013 года.

На встрече выступят генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, председатель 70-й сессии ГА Могенс Люккетофт, а также представители России, Беларуси и Украины.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. В результате взрыва в реакторе радиоактивному загрязнению подверглось более 57 тыс. кв. км территорий, на которых на тот момент проживали 6,9 млн. человек.