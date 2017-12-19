Генассамблея ООН проведет спецсессию по Иерусалиму

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на которую будет вынесен проект резолюции по Иерусалиму, состоится 21 декабря, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Накануне постоянный наблюдатель государства Палестины при ООН Рияд Мансур и представители ряда арабских государств встретились с президентом Генеральной Ассамблеи ООН Мирославом Лайчаком после того, как США заблокировали принятие Советом Безопасности ООН резолюции, призывающей отменить решение о признании Иерусалима столицей Израиля.

18 декабря представители Йемена и Турции в качестве председателей ЛАГ и ОИС направили президенту ГА ООН официальный запрос на проведение встречи.