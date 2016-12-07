Генассамблея ООН продолжит расследование гибели экс-генсека

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Генеральная Ассамблея ООН до конца декабря рассмотрит вопрос о продолжении расследования обстоятельств смерти второго генсека организации Дага Хаммаршельда, погибшего в результате авиакатастрофы в 1961 году.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, проект резолюции, предусматривающий назначение специального следователя для изучения новой информации по делу, которая указывает на возможную насильственную смерть дипломата, был представлен постоянным представителем Швеции при ООН Олофом Скугом.

Соавторами документа стали более 50 стран. Документ призывает страны предать огласке и предоставить генсеку ООН любые значимые материалы, касающиеся гибели экс-генсека.