О нас

Генассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением эмбарго США против Кубы

Генассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением эмбарго США против Кубы Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к США прекратить действие торгово-экономического эмбарго в отношении Кубы, действующего с 1962 года.
Другие страны
2 ноября 2023 г. 20:39
Генассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением эмбарго США против Кубы

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к США прекратить действие торгово-экономического эмбарго в отношении Кубы, действующего с 1962 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В поддержку представленной Кубой резолюции проголосовали 187 стран, против выступили Израиль и США, воздержалась Украина.

В принятом документе Генассамблея выражает сожаление, что экономическая, торговая и финансовая блокада Кубы продолжает действовать и влечет неблагоприятные последствия для кубинского народа. Резолюция призывает все государства, в которых действуют ограничительные меры в отношении Кубы, предпринять в кратчайшие сроки необходимые шаги для их отмены.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BMT Baş Assambleyası ABŞ-nin Kubaya qarşı embarqosunu pisləyən qətnamə qəbul edib

Самое важное

Армянские террористы закопали жертв Ходжалинского геноцида в селе Гозлукёрпю и на берегу реки Гаргар
Армянские террористы закопали жертв Ходжалинского геноцида в селе Гозлукёрпю и на берегу реки Гаргар
2 ноября 2023 г. 14:59
Президент Азербайджана прибыл с визитом в Казахстан для участия в саммите ОТГ
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с визитом в Казахстан для участия в саммите ОТГ
2 ноября 2023 г. 14:20
Задержан подозреваемый в участии в Ходжалинском геноциде Мадат Бабаян
Задержан подозреваемый в участии в Ходжалинском геноциде Мадат Бабаян
2 ноября 2023 г. 14:08
Минобороны опубликовало видеокадры обнаруженных в Карабахе складов с инженерными боеприпасами
Минобороны опубликовало видеокадры обнаруженных в Карабахе складов с инженерными боеприпасами
1 ноября 2023 г. 15:00
В Нахчыване прошли командно-штабные учения с привлечением спецназа и БПЛА
ФотоВ Нахчыване прошли командно-штабные учения с привлечением спецназа и БПЛА
1 ноября 2023 г. 14:24
Из Сирии репатриированы 11 граждан Азербайджана
Из Сирии репатриированы 11 граждан Азербайджана
31 октября 2023 г. 18:55
Али Нагиев: Азербайджан полностью гарантирует армянскому населению безопасное проживание в Карабахе
Али Нагиев: Азербайджан полностью гарантирует армянскому населению безопасное проживание в Карабахе
31 октября 2023 г. 13:27
Азербайджан присоединился к Конвенции против торговли человеческими органами
ФотоАзербайджан присоединился к Конвенции против торговли человеческими органами
31 октября 2023 г. 13:25
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
30 октября 2023 г. 11:07
В следующем году размер среднемесячной пенсии в Азербайджане составит 492,3 маната
В следующем году размер среднемесячной пенсии в Азербайджане составит 492,3 маната
30 октября 2023 г. 10:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi