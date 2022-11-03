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Генассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением эмбарго США против Кубы

Генассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением эмбарго США против Кубы Генеральная Ассамблея ООН в четверг приняла резолюцию с призывом к США прекратить торгово-экономическую блокаду Кубы, действующую 60 лет.
Другие страны
3 ноября 2022 г. 20:37
Генассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением эмбарго США против Кубы

Генеральная Ассамблея ООН в четверг приняла резолюцию с призывом к США прекратить торгово-экономическую блокаду Кубы, действующую 60 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в поддержку резолюции проголосовали 185 стран, против выступили Израиль и США, воздержались Бразилия и Украина. Россия отдала свой голос за резолюцию.

Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюцию с призывом к США снять блокаду Кубы уже в 30-й раз. Голосование проходит практически ежегодно с 1992 года.

В принятом документе Генассамблея выражает сожаление, что экономическая, торговая и финансовая блокада Кубы продолжает действовать и влечет неблагоприятные последствия для кубинского народа. Резолюция призывает все государства, в которых действуют ограничительные меры в отношении Кубы, предпринять в кратчайшие сроки необходимые шаги для их отмены.

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Версия на азербайджанском языке BMT ABŞ-ın Kubaya qarşı embarqosunu pisləyən qətnamə qəbul edib

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