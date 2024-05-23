Генассамблея ООН приняла резолюцию по геноциду в Сребренице

Генассамблея ООН приняла резолюцию по геноциду в Сребренице

Генассамблея ООН приняла резолюцию по геноциду в Сребренице.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

За документ "Международный день размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице" высказались 84 страны, против проголосовали 19 государств, 68 стран воздержались от голосования.

11-16 июля 1995 года сербская армия под командованием сербского генерала Ратко Младича, оснащенная тяжелым вооружением, убила 8 тысяч 372 мусульманина-боснийца в Сребренице в Боснии и Герцеговине. Документально подтверждено, что во время геноцида также были убиты женщины и дети. Наряду с сербской армией в совершении геноцида принимали участие сербские спецподразделения безопасности, известные как "Скорпионы".