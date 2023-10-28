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Генассамблея ООН приняла резолюцию по Ближнему Востоку

Генассамблея ООН приняла резолюцию по Ближнему Востоку Генеральная Ассамблея ООН приняла в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа резолюцию по Ближнему Востоку, которая была разработана группой арабских стран при поддержке других государств, и внесена на рассмотрение Иордание
Другие страны
28 октября 2023 г. 00:38
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Ближнему Востоку

Генеральная Ассамблея ООН приняла в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии резолюцию по Ближнему Востоку с требованием гуманитарного прекращения огня в зоне конфликта между Израилем и ХАМАСом в секторе Газа.

Как передает американское бюро Report, за документ проголосовали 120 стран, включая Азербайджан, 14 выступили против, 45 воздержались. Для принятия резолюции было необходимо большинство в две трети голосов от общего числа голосовавших, воздержавшиеся в этом подсчете не учитываются.

При этом ГА ООН не приняла поправку Канады с осуждением ХАМАС к проекту резолюции по Ближнему Востоку.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBMT Baş Assambleyası İsrail-HƏMAS müharibəsi ilə bağlı qətnamə qəbul edib

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