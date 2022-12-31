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Генассамблея ООН приняла бюджет организации на 2023 год в размере $3,4 млрд

Генассамблея ООН приняла бюджет организации на 2023 год в размере $3,4 млрд Генеральная Ассамблея ООН на последнем заседании в году приняла бюджет организации на 2023 год в размере $3,4 млрд.
Другие страны
31 декабря 2022 г. 08:05
Генассамблея ООН приняла бюджет организации на 2023 год в размере $3,4 млрд

Генеральная Ассамблея ООН на последнем заседании в году приняла бюджет организации на 2023 год в размере $3,4 млрд.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-секретарь председателя Генеральной Ассамблеи ООН Полина Кубияк.

"Размер бюджета составил $3,4 млрд", - сказала она.

Бюджет был принят Генеральной Ассамблеей без голосования после утверждения в пятницу Пятым комитетом ООН.

"Я благодарю Пятый комитет, его председателя и секретариат за то, что они обеспечили адекватное финансирование нашей организации для борьбы с многочисленными взаимосвязанными кризисными ситуациями, с которыми сталкивается мир", - заявил председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Чаба Кёрёши, закрывая заседание, которое транслировалось на сайте всемирной организации.

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