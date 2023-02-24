Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию

Генеральная Ассамблея ООН приняла в ходе спецсессии по Украине антироссийскую резолюцию, посвященную годовщине начала российско-украинской войны.

Генеральная Ассамблея ООН приняла в ходе спецсессии по Украине антироссийскую резолюцию, посвященную годовщине начала российско-украинской войны.

Как передает Report , за документ проголосовала 141 страна, против - 7, включая Россию, Белоруссию, КНДР, Мали, Никарагуа, Сирию и Эритрею.

32 делегации воздержались, в их числе Армения, Иран и Китай.

В частности, в постановлении говорится о необходимости привлечения к уголовной ответственности виновных в преступлениях на территории Украины путем расследования и уголовного преследования на национальном и международном уровнях.

Напомним, что на Генеральной Ассамблее ООН Россия, в отличие от Совбеза ООН, не имеет права вето. При этом принятые резолюции на заседании не имеют обязательной силы в соответствии с международным правом.