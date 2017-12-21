Генассамблея ООН не признала Иерусалим столицей Израиля

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля, в ходе голосования за документ проголосовали 128 стран, против 9, еще 35 воздержались.

Как передает Report, об этом сoобщает РИА Новости.

Против резолюции выступили США, Израиль, Гватемала, Гондурас, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау, Того.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна прекратит оказывать финансовую помощь странам, которые поддержат резолюцию ГА ООН, осуждающую решение США признать Иерусалим столицей Израиля.