Генассамблея ООН избрала непостоянных членов Совбеза на 2020-2021 годы

Нигер, Тунис, Вьетнам, а также Сент-Винсент и Гренадины избраны в пятницу непостоянными членами Совета Безопасности (СБ) ООН на 2020-2021 годы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявила в пятницу председатель 73-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА ООН) Мария Фернанда Эспиноса.

Поскольку претенденты на вакантное место в СБ ООН от стран Восточной Европы - Эстония и Румыния - набрали соответственно 111 и 78 голосов, то есть меньше необходимого большинства в две трети голосов членов ГА ООН, состоится второй тур голосования.

Выборы непостоянных членов Совбеза ООН проходили в ГА ООН путем тайного голосования.