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Генассамблея ООН 14 ноября возобновит спецсессию по Украине

Генассамблея ООН 14 ноября возобновит спецсессию по Украине Генеральная Ассамблея (ГА) ООН возобновит 14 ноября спецсессию по Украине, на которую будет вынесен проект резолюции по репарациям Киеву.
Другие страны
8 ноября 2022 г. 22:54
Генассамблея ООН 14 ноября возобновит спецсессию по Украине

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН возобновит 14 ноября спецсессию по Украине, на которую будет вынесен проект резолюции по репарациям Киеву.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник на брифинге официальный представитель председателя 77-й сессии Генассамблеи Полина Кубияк.

"11-я специальная сессия возобновится 14 ноября в 10:00 (19:00, бакинское время), сессия будет состоять из пленарного заседания, которое примет решение по проекту резолюции. Будут выступления по мотивам голосования до и после него, - сказала Кубияк. - Запрос на возобновление спецсессии… был в письме от 7 ноября от постоянных представителей Канады, Гватемалы, Нидерландов и Украины".

Проект резолюции касается репараций за агрессию против Украины.

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