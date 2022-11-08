Генассамблея ООН 14 ноября возобновит спецсессию по Украине

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН возобновит 14 ноября спецсессию по Украине, на которую будет вынесен проект резолюции по репарациям Киеву.
"11-я специальная сессия возобновится 14 ноября в 10:00 (19:00, бакинское время), сессия будет состоять из пленарного заседания, которое примет решение по проекту резолюции. Будут выступления по мотивам голосования до и после него, - сказала Кубияк. - Запрос на возобновление спецсессии… был в письме от 7 ноября от постоянных представителей Канады, Гватемалы, Нидерландов и Украины".
Проект резолюции касается репараций за агрессию против Украины.