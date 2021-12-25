Генассамблея одобрила бюджет ООН в размере $3,1 млрд на 2022 год

Генеральная Ассамблея ООН утвердила в пятницу бюджет всемирной организации на будущий год в размере 3,12 млрд долларов США.

Генеральная Ассамблея ООН утвердила в пятницу бюджет всемирной организации на будущий год в размере 3,12 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом отметила пресс-служба Объединенных Наций.

"Завершив основную часть 76-й сессии рано утром в пятницу, Генеральная Ассамблея одобрила большое количество проектов резолюций и решений, представленных основными комитетами, в том числе рекомендацию утвердить бюджет на 2022 год в размере 3,12 млрд долларов США", - говорится в сообщении.

Полный отчет о заседании будет опубликован 27 декабря.