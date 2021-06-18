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Генассамблея назначила Гутерриша генсеком ООН на второй срок

Генассамблея назначила Гутерриша генсеком ООН на второй срок Генеральная ассамблея ООН на заседании в пятницу назначила Антониу Гутерриша генеральным секретарем всемирной организации на второй срок. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, о соответствующем решении объявил на заседании председатель 75-й сессии Генас
Другие страны
18 июня 2021 г. 17:27
Генассамблея назначила Гутерриша генсеком ООН на второй срок
Антониу Гутерриш

Генеральная ассамблея ООН на заседании сегодня назначила Антониу Гутерриша генеральным секретарем всемирной организации на второй срок. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, о соответствующем решении объявил на заседании председатель 75-й сессии Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр.

"Я имею честь объявить о назначении Антониу Гутерриша генеральным секретарем ООН на второй срок с 1 января 2022 года до 31 декабря 2026 года", - сказал он.

Гутерриш был единственным кандидатом на пост генсека ООН. Ранее его поддержал Совет Безопасности всемирной организации.

Генеральный секретарь ООН избирается на пять лет.

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